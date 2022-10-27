Десять россиян отравились хлором в бассейне

В Новокузнецке 10 человек, в том числе шестеро детей, отравились хлором в бассейне

В Новокузнецке десять человек отравились хлором в бассейне городского оздоровительно-развлекательного комплекса. Об этом сообщило управление ФССП по Кемеровской области, передает ТАСС.

Среди пострадавших от отравления хлором шестеро детей. Из-за инцидента судебные приставы приостановили работу бассейна на 60 суток. Решение суда приняли после проверки Роспотребнадзора, которая выявила многочисленные нарушения.

«Система подачи воды в бассейн не была оборудована кранами для отбора проб воды для исследования; при проведении хлорирования воды в бассейне было установлено несоответствие гигиенических нормативов», — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что сотрудники бассейна не контролировали качество воды и не проводили бактериологические и паразитологические анализы смывов с поверхности. О состоянии пострадавших не сообщается.

Ранее в Ростовской области более 30 детей отравились во время тренировочных сборов. Тошнота, диарея и рвота появилась у 31 ребенка в возрасте от 10 до 14 лет.