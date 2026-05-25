15:04, 25 мая 2026Экономика

Россияне стали чаще платить по СБП

ЦБ: В первом квартале 2026-го объем операций по СБП вырос на 17 процентов
Вячеслав Агапов

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

В первом квартале 2026-го объем операций через Систему быстрых платежей (СБП) вырос на 17 процентов. О том, что россияне стали чаще платить по СБП, сообщает пресс-служба Центрального банка (ЦБ) РФ.

С начала года число операций увеличилось на 14, а объем — на 17 процентов в сравнении с первым кварталом 2025-го. В сравнении с прошлым кварталом количество операций упало на шесть процентов, а объем — на девять. Итого в количественном выражении переводы выросли до 4,7 миллиона единиц, а объем — до 26,5 триллиона рублей.

«Подавляющее большинство операций через СБП составляют переводы денежных средств между физическими лицами (С2С) — 69 процентов от общего количества и 88 процентов от общего объема. В I квартале 2026 года было совершено 3,2 миллиарда таких переводов на сумму 23,3 триллиона рублей. Количество переводов за квартал снизилось на 7 процентов, объем — на 10 процентов, а относительно I квартала 2025 года показатели выросли на 12 процентов и 15 процентов соответственно», — отмечают аналитики.

Отпуск — удобная возможность для квартирных воров. Как обезопасить жилье перед долгим отъездом?
Китайцы начали скупать элитное жилье под Москвой. Правда ли, что при выборе дома они ищут защиту у черной черепахи?
Рубль стремительно укрепляется. Стоит ли россиянам поспешить с покупкой валюты и техники?
Почти треть (29 процентов в количественном выражении и 9 процентов — по объему) в России занимают операции по оплате товаров и услуг через СБП. В первом квартале 2026 года было совершено 1,4 миллиарда покупок на сумму 2,4 триллиона рублей. В сравнении с концом года их количество и сумма уменьшились на четыре и пять процентов соответственно, но год к году эти цифры подскочили на 16 и 22 процента.

Как заявила глава компании Easy Payments Татьяна Гусева, СБП стала одним из самых популярных способов оплаты у российских туристов, находящихся за границей. Как правило, россияне выбирают несколько способов, чтобы минимизировать риски отказов и не остаться без денег в критической ситуации. Например, в Турции, Таиланде, Египте и Вьетнаме есть возможность платить рублями через приложения российских банков. Однако это не универсальный вариант, так как многое зависит от банка и конкретной торговой точки.

