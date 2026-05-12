Назван самый популярный у россиян способ оплаты за границей

«Известия»: За границей основной способ оплаты — это карты иностранных банков

Система быстрых платежей (СБП) стала одним из самых популярных способов оплаты у российских туристов, находящихся за границей. Об этом заявила глава компании Easy Payments Татьяна Гусева. Ее процитировали «Известия».

Она уточнила, что, как правило, россияне выбирают несколько способов, чтобы минимизировать риски отказов и не остаться без денег в критической ситуации. Например, в Турции, Таиланде, Египте и Вьетнаме есть возможность платить рублями через приложения российских банков. Однако это не универсальный вариант, так как многое зависит от банка и конкретной торговой точки.

Некоторые туристы расплачиваются криптовалютами. В ряде государств, например в Объединенных Арабских Эмиратах, есть обменники и терминалы для операций с подобными активами.

Однако основным способом оплаты за границей остаются карты иностранных банков. К наличным прибегают куда реже — обычно тогда, когда безналичный вариант оказывается недоступен.

Ранее стало известно, что британские банки забеспокоились из-за возможного отключения платежных системы, принадлежащих США. Речь идет о Visa и Mastercard.