Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:00, 12 мая 2026Экономика

Назван самый популярный у россиян способ оплаты за границей

«Известия»: За границей основной способ оплаты — это карты иностранных банков
Кирилл Луцюк

Фото: BigPixel Photo / Shutterstock / Fotodom

Система быстрых платежей (СБП) стала одним из самых популярных способов оплаты у российских туристов, находящихся за границей. Об этом заявила глава компании Easy Payments Татьяна Гусева. Ее процитировали «Известия».

Она уточнила, что, как правило, россияне выбирают несколько способов, чтобы минимизировать риски отказов и не остаться без денег в критической ситуации. Например, в Турции, Таиланде, Египте и Вьетнаме есть возможность платить рублями через приложения российских банков. Однако это не универсальный вариант, так как многое зависит от банка и конкретной торговой точки.

Некоторые туристы расплачиваются криптовалютами. В ряде государств, например в Объединенных Арабских Эмиратах, есть обменники и терминалы для операций с подобными активами.

Однако основным способом оплаты за границей остаются карты иностранных банков. К наличным прибегают куда реже — обычно тогда, когда безналичный вариант оказывается недоступен.

Ранее стало известно, что британские банки забеспокоились из-за возможного отключения платежных системы, принадлежащих США. Речь идет о Visa и Mastercard.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта дальность российского «Сармата»

    Курс доллара упал ниже 74 рублей

    Известная российская певица была доставлена на допрос силой

    Суть меморандума США и Украины по военным технологиям разъяснили

    Появилось видео испытаний российской ракеты «Сармат»

    У принца Гарри появился новый повод для расстройства

    В российском регионе раскрыли похищавшую людей банду

    Рост доходов россиян окажется меньше процента

    НАТО столкнулась с «неназванной страной на восточной границе»

    Российский школьник попал в больницу с разрывом селезенки после игры в футбол

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok