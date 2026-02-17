Союзник США испугался отключения Visa и Mastercard

Guardian: Британия захотела создать аналоги Visa и Mastercard, опасаясь Трампа

Главы нескольких банков Великобритании встретятся, чтобы обсудить вопрос создания национальной альтернативы таким инструментам, как Visa и Mastercard. Об этом сообщило The Guardian со ссылкой свои источники.

Оказалось, что британцев все сильнее беспокоит возможное отключение президентом США Дональдом Трампом платежных систем, принадлежащих Соединенным Штатам.

Издание напомнило, что инициатива создания английского аналога Visa и Mastercard поддерживается правительством и обсуждается уже много лет. Однако недавние угрозы Трампа в адрес союзников по НАТО из-за Гренландии усилили опасения, что чрезмерная зависимость от американских компаний может поставить под угрозу платежи Великобритании и экономику в целом.

Между тем в 2025 году около 95 процентов карточных трансакций в Великобритании совершаются с использованием американских платежных систем. Доминирование последних особенно усилилось из-за того, что в Соединенном Королевстве падает использование наличных денег. Как пожаловался один из собеседников издания, если Трамп отключит Mastercard и Visa, то это «отбросит нас в 1950-е годы». Именно поэтому британцы захотели создать суверенную платежную систему, которая, как предполагается, заработает уже к 2030 году.

В связи с этим The Guardian напомнило, что после отключения Visa и Mastercard в России ее граждане лишились возможности пользоваться услугами многих иностранных компаний и покупать их товары.

В Европейском союзе разделяют опасения британцев. Так, председатель комитета по экономическим и валютным вопросам Европейского парламента Аврора Лалюк назвала ситуацию с Visa и Mastercard неотложной проблемой, так как Трамп «может все отключить». Именно поэтому она призвала создать европейский аналог Airbus для платежных систем.

По словам главы Европейской платежной инициативы Мартины Веймерт, европейским банкам срочно нужно сократить зависимость от американских платежных сервисов Visa и Mastercard.