Экономика
13:32, 9 февраля 2026Экономика

Европейские банки призвали сократить зависимость от Visa и Mastercard

Веймерт: Европе срочно нужно сократить зависимость от Visa и Mastercard
Вячеслав Агапов

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Европейским банкам срочно нужно сократить зависимость от американских платежных сервисов Visa и Mastercard, призвала глава Европейской платежной инициативы (EPI, European Payments Initiative) Мартина Веймерт. Ее слова приводит Financial Times (FT).

Поводом для подобных высказываний стала возможность использования Visa и Mastercard против Евросоюза в случае ухудшения отношений с США. У Европы есть свои платежные решения, но нет международных сервисов, уточнила Веймерт.

Доля наличных в платежах в регионе снижается. Чтобы сократить зависимость от США, банки-участники EPI запустили аналог Apple Pay — Wero, однако этого недостаточно. Масштабировать частные инструменты сложно, поэтому проводить платежи предлагают с помощью цифрового евро. Однако банки против такого шага, так как новый механизм фактически дублирует функции Wero и не предлагает пользователям новые преимущества.

За последний квартал 2025 года платежная система Mastercard заработала 8,81 миллиарда долларов. Аналитики ожидали от компании несколько меньшего показателя — 8,78 миллиарда. Годовая выручка составила почти 33 миллиарда долларов, увеличившись таким образом на 16 процентов. В октябре компания прогнозировала 10-15-процентный рост этого показателя.

