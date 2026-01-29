Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:32, 29 января 2026Экономика

Покинувшая Россию платежная система добилась многомиллиардной выручки

Bloomberg: Чистая выручка Mastercard превысила 8,8 миллиарда долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Emagnetic / Shutterstock / Fotodom

Последний квартал минувшего года принес платежной системе Mastercard чистую выручку в 8,81 миллиарда долларов. Об этом сообщило Bloomberg.

Аналитики ожидали от компании несколько меньшего показателя — 8,78 миллиарда. Что касается годовой выручки, то она составила почти 33 миллиарда долларов, увеличившись таким образом на 16 процентов. В октябре компания прогнозировала 10-15-процентный рост этого показателя.

Результатом этих новостей стал рост акций Mastercard на 2,5 процента. За год эти ценные бумаги потеряли пять процентов.

Как заявил генеральный директор Mastercard Майкл Мибах, макроэкономическая обстановка остается благоприятной, а уровень потребительских и деловых расходов остается высоким.

По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, в России стало рискованно пользоваться картами Visa и Mastercard, так как сроки использования этих платежных инструментов давно вышли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Помощник Путина заявил более чем об одном препятствии к соглашению по Украине

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Спрогнозировано количество медалей россиян на Олимпиаде-2026

    Адвокат рассказал о случаях оформления кредитов на пациентов интерната для душевнобольных

    Пропавшие в Египте россияне нашлись в полицейском участке

    Покинувшая Россию платежная система добилась многомиллиардной выручки

    Врач перечислила симптомы нехватки магния

    Шеф Ивлев сравнил один курорт с «Геленджиком в советские времена»

    Россиянам рассказали о бюджетной альтернативе Мальдивам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok