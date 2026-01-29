Покинувшая Россию платежная система добилась многомиллиардной выручки

Bloomberg: Чистая выручка Mastercard превысила 8,8 миллиарда долларов

Последний квартал минувшего года принес платежной системе Mastercard чистую выручку в 8,81 миллиарда долларов. Об этом сообщило Bloomberg.

Аналитики ожидали от компании несколько меньшего показателя — 8,78 миллиарда. Что касается годовой выручки, то она составила почти 33 миллиарда долларов, увеличившись таким образом на 16 процентов. В октябре компания прогнозировала 10-15-процентный рост этого показателя.

Результатом этих новостей стал рост акций Mastercard на 2,5 процента. За год эти ценные бумаги потеряли пять процентов.

Как заявил генеральный директор Mastercard Майкл Мибах, макроэкономическая обстановка остается благоприятной, а уровень потребительских и деловых расходов остается высоким.

По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, в России стало рискованно пользоваться картами Visa и Mastercard, так как сроки использования этих платежных инструментов давно вышли.