Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:30, 26 января 2026Экономика

Пользоваться некоторыми банковскими картами в России стало рискованно

Аксаков: Риски использования карт Visa и Mastercard увеличиваются
Кирилл Луцюк

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В России растут риски использования карт Visa и Mastercard. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его процитировало ТАСС.

Свой вывод он обосновал тем, что сроки использования этих платежных инструментов уже давно вышли. Это означает, что те средства защиты, которые применялись к этим картам на момент их эмиссии, уже устарели. В связи с этим парламентарий призвал не забывать, что мошенники серьезно развили схемы по краже средств с карт Visa и Mastercard. Аксаков допустил, что жулики могут воровать деньги у граждан, которые пользуются Visa.

«И Центральный банк много раз предупреждал о том, что есть такие риски, надо переходить на карту "Мир"», — сказал депутат.

В декабре прошлого года глава департамента национальной платежной системы (НСПК) ЦБ Алла Бакина рассказала, что регулятор обсуждает с кредитными организациями возможные ограничения на работу карт международных платежных систем Visa и Mastercard.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сырский раскрыл стратегию ВСУ

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда взялась теория о двойниках Путина и что сам президент говорил об этом

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Нашедший в мессенджере работу россиянин получил срок

    В Китае заявили об историческом для России президентском сроке Путина

    Британцев призвали научиться у русских мату и производству самогона

    Российский «Варан» задействовали в минировании

    Мужчина поджег дом с россиянкой и ее детьми внутри

    В Еврокомиссии высказались о сроках вступления Украины в ЕС

    Собака помогла поймать убийцу и получила награду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok