Пользоваться некоторыми банковскими картами в России стало рискованно

Аксаков: Риски использования карт Visa и Mastercard увеличиваются

В России растут риски использования карт Visa и Mastercard. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его процитировало ТАСС.

Свой вывод он обосновал тем, что сроки использования этих платежных инструментов уже давно вышли. Это означает, что те средства защиты, которые применялись к этим картам на момент их эмиссии, уже устарели. В связи с этим парламентарий призвал не забывать, что мошенники серьезно развили схемы по краже средств с карт Visa и Mastercard. Аксаков допустил, что жулики могут воровать деньги у граждан, которые пользуются Visa.

«И Центральный банк много раз предупреждал о том, что есть такие риски, надо переходить на карту "Мир"», — сказал депутат.

В декабре прошлого года глава департамента национальной платежной системы (НСПК) ЦБ Алла Бакина рассказала, что регулятор обсуждает с кредитными организациями возможные ограничения на работу карт международных платежных систем Visa и Mastercard.