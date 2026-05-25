Телеканал Russia Today (RT) опубликовал кадры работы иностранных журналистов в Старобельске на месте удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российскому колледжу. Видео доступно на сайте издания.

На видео, сделанном сотрудниками иностранной прессы, запечатлено разрушенное здание колледжа и находящиеся рядом с ним постройки. На них также можно увидеть, что журналисты осматривают место удара ВСУ и общаются с мирными жителями и военными.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что некоторые западные СМИ отказались посетить Старобельск под различными предлогами. Официальный представитель Кремля отметил, что подобные шаги не добавляют убедительности информации, которую публикуют эти СМИ.

В ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В результате удара пострадало более 30 человек. Атаку украинской армии прокомментировал президент России Владимир Путин. Глава государства поручил Минобороны предложить ответ на удар ВСУ.