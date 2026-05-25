Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:45, 25 мая 2026Интернет и СМИ

Опубликовано видео работы иностранных журналистов на месте удара ВСУ по Старобельску

RT показал кадры работы иностранных журналистов в Старобельске после удара ВСУ
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Кадр: RT

Телеканал Russia Today (RT) опубликовал кадры работы иностранных журналистов в Старобельске на месте удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российскому колледжу. Видео доступно на сайте издания.

На видео, сделанном сотрудниками иностранной прессы, запечатлено разрушенное здание колледжа и находящиеся рядом с ним постройки. На них также можно увидеть, что журналисты осматривают место удара ВСУ и общаются с мирными жителями и военными.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что некоторые западные СМИ отказались посетить Старобельск под различными предлогами. Официальный представитель Кремля отметил, что подобные шаги не добавляют убедительности информации, которую публикуют эти СМИ.

В ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В результате удара пострадало более 30 человек. Атаку украинской армии прокомментировал президент России Владимир Путин. Глава государства поручил Минобороны предложить ответ на удар ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жители Приднестровья выстроились в многотысячную очередь после одного действия Путина

    Россиян предостерегли от употребления всех блюд подряд вприкуску с хлебом

    Смерть отца и исчезновение сына по дороге домой в российском городе связали с криминалом

    Москва анонсировала удары по центрам принятия решения на Украине

    Модель из России весом 37 килограммов рассказала о себе со словами «не замечали мальчики»

    Российский Су-57Д сочли «лидером роя»

    Гоблин назвал двух единственных друзей России

    В России прокомментировали прибытие заминированного газовоза в порт под Петербургом

    Застройщики стали меньше затягивать со сдачей жилья

    Китай сделал заявление о соглашении Ирана и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok