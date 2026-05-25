Трем российским вузам вынесли предостережения

Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам Москвы

Рособрнадзор вынес предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований трем российским вузам. Об этом ведомство сообщило в «Максе».

Предостережения коснулись Московского государственного лингвистического университета, Российского университета медицины Минздрава России и Московской международной академии. В Рособрнадзоре предложили принять меры по обеспечению соблюдения требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.

Это уже не первое предупреждение для Московской международной академии со стороны Рособрнадзора. В апреле 2026 года ведомство также указывало на недопустимость нарушений обязательных требований. Кроме ММА предостережения получили Московский гуманитарно-экономический университет, Национальный исследовательский университет ИТМО и Буддийский университет «Даши Чойнхорлин», который располагается в Бурятии.

В марте Рособрнадзор объявил предостережение семи высшим учебным заведениям. В список попали два университета Санкт-Петербурга, а также вузы из Екатеринбурга, Белгорода, Краснодара, Архангельска и Подмосковья.