Семи российским вузам объявили предостережение

Рособрнадзор объявил предостережение семи образовательным организациям

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) объявила предостережение семи высшим учебным заведениям. Об этом ведомство сообщило в мессенджере Max.

Отмечается, что предостережение было объявлено о недопустимости нарушений обязательных требований.

В список вошли ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики», НОУ ВПО «Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов», а также вузы из Екатеринбурга, Белгорода, Краснодара, Архангельска и Подмосковья.

Ранее Рособрнадзор объявил запрет на прием в Кисловодский гуманитарно-технический институт (КГТИ). Отмечается, что прием в институт запрещен из-за неисполнения предписания.