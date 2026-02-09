В один из российских вузов запретили прием студентов

Рособрнадзор запретил прием в КГТИ и объявил предостережения еще шести вузам

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) объявила запрет на прием в Кисловодский гуманитарно-технический институт (КГТИ). Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что прием в институт запрещен из-за неисполнения предписания.

Помимо того, Рособрнадзор вынес предостережения еще шести вузам, среди которых есть «Московский университет «Синергия», «Академия Русского балета имени Вагановой» и Кыргызско-Российский Славянский университет имени Ельцина.

В декабре 2025 года стало известно, что Рособрнадзор полностью приостановил образовательную лицензию Московской школы социальных и экономических наук («Шанинка»).