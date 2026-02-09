Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:24, 9 февраля 2026Россия

В один из российских вузов запретили прием студентов

Рособрнадзор запретил прием в КГТИ и объявил предостережения еще шести вузам
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Кисловодский гуманитарно-технический институт

Кисловодский гуманитарно-технический институт. Фото: Александр Эминов / Фотобанк Лори

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) объявила запрет на прием в Кисловодский гуманитарно-технический институт (КГТИ). Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что прием в институт запрещен из-за неисполнения предписания.

Помимо того, Рособрнадзор вынес предостережения еще шести вузам, среди которых есть «Московский университет «Синергия», «Академия Русского балета имени Вагановой» и Кыргызско-Российский Славянский университет имени Ельцина.

В декабре 2025 года стало известно, что Рособрнадзор полностью приостановил образовательную лицензию Московской школы социальных и экономических наук («Шанинка»).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на отказ Индии от российской нефти

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    Смертоносный вирус вышел за пределы Индии. От него нет лекарства

    Владельцы собак в российском городе нашли разбросанный во дворах яд

    Хинштейн назвал мэра Курска беспомощным

    Стало известно о мобилизации Украиной «нежелательных элементов»

    Продюсер призвал Долину завершить карьеру

    Бузова рассказала о любви с первого взгляда

    В «Ростехе» рассказали о поставке РСЗО «Сарма» Вооруженным силам России

    Бабушка со «Шпагой» пришла к напавшему на общежитие российскому подростку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok