Рособрнадзор полностью приостановил лицензию московского вуза

Рособрнадзор полностью приостановил лицензию Шанинки

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) полностью приостановила образовательную лицензию Московской школы социальных и экономических наук (Шанинка). Соответствующая запись появилась в реестре лицензий на сайте ведомства.

Причина такого решения не указана. По информации ТАСС, в работе организации были выявлены нарушения лицензионных требований, требований к выполнению аккредитационных показателей, к размещению данных на сайте организации, а также требований правил оказания платных образовательных услуг.

Приостановка лицензии означает, что вуз не может осуществлять образовательный процесс и обязан перевести студентов в другие учебные заведения по аналогичным программам обучения.

18 ноября Шанинку лишили аккредитации по четырем программам: бакалавриату и магистратуре направления «Психология», а также бакалавриату направлений «Менеджмент» и «Социология». Тогда в Рособрнадзоре подчеркнули, что вуз не имеет права предоставлять по лишенным аккредитации направлениям отсрочку от службы в армии, проводить по ним итоговую аттестацию, а также выдавать учащимся документы об образовании федерального образца. Однако Шанинка имела право проводить аттестацию и выдавать дипломы собственного образца.

Московская высшая школа социальных и экономических наук (Шанинка) — негосударственный университет, основанный в 1995 году социологом, историком, профессором Манчестерского университета Теодором Шаниным.