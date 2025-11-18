Вуз в Москве лишили аккредитации по ряду направлений

Рособрнадзор лишил Шанинку аккредитации по четырем программам

Московскую высшую школу социальных и экономических наук (Шанинку) лишили аккредитации по ряду направлений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Как пояснили в федеральной службе, в соответствии с приказом от 12 ноября вуз не может вести образовательную деятельность по четырем программам: бакалавриату и магистратуре направления «Психология», а также бакалавриату направлений «Менеджмент» и «Социология».

В Рособрнадзоре также подчеркнули, что вуз не имеет права предоставлять по лишенным аккредитации направлениям отсрочку от службы в армии, проводить по ним итоговую аттестацию, а также выдавать учащимся документы об образовании федерального образца. Однако Шанинка имеет право проводить аттестацию и выдавать дипломы собственного образца.

Не указанных в приказе направлений эти ограничения не касаются, добавили в федеральной службе.

В 2023 году бывшая замглавы Минпросвещения Марина Ракова и экс-ректор Шанинки Сергей Зуев признали вину в мошенничестве. Вменяемые им преступные эпизоды связаны с хищением денег, а также с организацией фиктивного трудоустройства в РАНХиГС