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13:02, 4 апреля 2023Силовые структуры

Бывшая замглавы Минпросвещения Ракова и бывший ректор Шанинки Зуев признали вину

Экс-замминистра просвещения Ракова и экс-ректор Шанинки Зуев признали вину в мошенничестве

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Бывшая замглавы Минпросвещения Марина Ракова и бывший ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергей Зуев признали вину в мошенничестве в ходе заседания суда. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, первый эпизод мошенничества, который вменяют Раковой, связан с хищением денег в рамках проекта «Учитель будущего», подрядчиком в котором выступала Шанинка. Второй эпизод связан с организацией фиктивного трудоустройства в РАНХиГС. В ее деле фигурирует 12 «мертвых душ», занимавших должности научных сотрудников и длительное время получавших зарплату.

Третий эпизод связан с хищением средств из «Фонда новых форм развития образования». Ракова незаконно выплачивала своему гражданскому мужу Артуру Стеценко по 300 тысяч рублей в месяц. Общая сумма выплат составила девять миллионов рублей.

В ноябре 2022 года Раковой и остальным фигурантам суд изменил меру пресечения, выпустив из СИЗО под запрет определенных действий.

Кроме Раковой, Зуева и Стеценко, по делу также проходят бывшие сотрудники «Фонда новых форм развития образования» Евгений Зак, Максим Инкин, исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова и директор института отраслевого менеджмента РАНХиГС Иван Федотов.

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Владимир Шарапов
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