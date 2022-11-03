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15:50, 3 ноября 2022Силовые структуры

Суд отпустил из СИЗО бывшего заместителя министра просвещения Марину Ракову

Суд отпустил из СИЗО экс-замминистра просвещения Марину Ракову, обвиняемую в мошенничестве

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Московский городской суд отпустил из СИЗО всех фигурантов дела бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой. Об этом в четверг сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд заменил Раковой, Максиму Инкину, Артуру Стеценко и Евгению Заку содержание под стражей на запрет определенных действий.

Домашний арест на запрет определенных действий заменили также ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергею Зуеву и исполнительному директору вуза Кристине Крючковой.

Следователь попросил Мосгорсуд отпустить Ракову из СИЗО 2 октября. На следующий день началось рассмотрение ходатайства.

Экс-замглавы министерства вменяется мошенничество с госконтрактами в сфере образования, заключенными в 2019 году, в том числе с федеральным проектом «Учитель года». Также ее обвиняют в организации фиктивного трудоустройства в РАНХиГС. В ее деле фигурирует 12 «мертвых душ», занимавших должности научных сотрудников и длительное время получавших зарплату. 1 октября 2021 года следователи заочно предъявили ей обвинение и объявили в федеральный розыск.

6 октября 2021 года Ракова сама явилась в полицию, где и была задержана. Полицейские также задержали ее гражданского мужа Стеценко. Они вместе работали в Фонде новых форм развития образования, в хищении денег которого обвиняется Ракова.

В деле проекта «Учитель года» также фигурируют ректор Шанинки Зуев, исполнительный директор вуза Крючкова и бывшие сотрудники «Фонда новых форм развития образования» Зак и Инкин.

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Екатерина Власова
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