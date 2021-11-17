Следствие нашло 12 «мертвых душ» в РАНХиГС в деле бывшей замглавы Минпросвещения

В деле бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой следствие нашло 12человек, фиктивно работающих в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Об этом в среду, 17 ноября, «Ленте.ру» в МВД РФ.

По предварительным данным, речь идет о 12 сотрудниках Минпросвещения, которые были устроены на должности научных сотрудников, но фактически эти «мертвые души» никакой работы не выполняли, но длительное время получали зарплату.

Ранее 17 ноября МВД подтвердило обыски у проректора и финансового директора РАНХиГС в рамках дела по мошенничеству с государственными средствами.

Обыски связаны с обвинениями против ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева и экс-замминистра просвещения Марины Раковой — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, в 2017 году Ракова занимала пост гендиректора «Фонда новых форм развития образования» и фиктивно трудоустроила там супруга. В течение двух лет он получал зарплату, не выполняя трудовых обязательств. Ущерб составил девять миллионов рублей. Также ей вменяется мошенничество с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей.