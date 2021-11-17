Обыск у проректора РАНХиГС Ивана Федотова попал на видео

Обыск у проректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Ивана Федотова попал на видео. Ролик следственных действий в среду, 17 ноября, публикуют «Известия».

На кадрах видно внутреннее убранство дома проректора — отделанный в белый цвет первый этаж, где под лестницей, украшенной позолоченными узорами стоит мотоцикл. Показан и кабинет проректора на втором этаже, где сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия.

Ранее 17 ноября сообщалось, что следственные действия с доме проректора связаны с уголовным делом экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой и ректора Шанинки Сергея Зуева по статье 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.