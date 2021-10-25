Генпрокурора России попросили отозвать ходатайство об аресте ректора Шанинки

Около 250 ученых и преподавателей, в том числе два десятка академиков РАН и свыше 40 членов-корреспондентов РАН, призвали генпрокурора России Игоря Краснова отозвать апелляцию на решение о домашнем аресте ректора Шанинки Сергея Зуева. Их открытое письмо опубликовала газета «Троицкий вариант».

Они призвали генпрокурора «восстановить интересы законности и правосудия».

20 октября Зуева на скорой помощи доставили в больницу с гипертоническим кризом. Накануне он плохо себя чувствовал из-за высокого давления. Оно поднялось, когда ректор был у следователя. Ему вызвали скорую помощь, но он отказался от госпитализации.

19 октября ректору предъявили обвинение в хищении 21 миллиона рублей, выделенных из бюджета на федеральный проект «Учитель года» национального проекта «Образование». Адвокат Зуева Сергей Севрук указывал, что в деле фигурируют два заключенных в 2019 году контракта общей стоимостью 50 миллионов рублей. Но в 2020 году стороны расторгли их по взаимному согласию. На тот момент по ним был реализован 21 миллион рублей.

Зуев не признает своей вины. Его защитник подчеркивает, что ректор Шанинки к этим деньгам не прикасался и не имеет к ним отношения. Кроме того, он не знаком с другой фигуранткой дела, бывшей замминистра просвещения Мариной Раковой.

13 октября Тверской суд Москвы поместил под домашний арест Зуева, отказав следователю, который просил отправить ректора в СИЗО. Прокуратура оспорила эту меру пресечения, требуя ареста.