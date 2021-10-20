Находящегося под домашним арестом ректора Шанинки увезли в больницу

Ректора Шанинки — Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) — Сергея Зуева госпитализировали в связи с резким ухудшением состояния здоровья. Об этом «Интерфаксу» сообщил его адвокат Сергей Севрук.

По его словам, Зуева увезла бригада скорой помощи минувшей ночью. Он находится в одной из московских больниц. Вероятнее всего, у него случился гипертонический криз, накануне он плохо себя чувствовал из-за высокого давления. Оно поднялось, когда Зуев был у следователя. Ему вызвали скорую помощь, но он отказался от госпитализации.

19 октября следователь предъявил ректору обвинение в хищении 21 миллиона рублей, выделенных из бюджета на федеральный проект «Учитель года» национального проекта «Образование». Севрук указывал, что в деле фигурируют два контракта, заключенных в 2019 году общей стоимостью 50 миллионов рублей. Но в 2020 году стороны расторгли их по взаимному согласию. На тот момент по ним был реализован 21 миллион рублей.

Зуев не признает своей вины. Он к этим деньгам не прикасался и не имеет к ним отношения, отметил защитник. Ректор не знаком с другой фигуранткой дела бывшей замминистра просвещения Мариной Раковой.

13 октября Тверской суд Москвы поместил под домашний арест Зуева, отказав следователю, который просил отправить ректора в СИЗО. Прокуратура оспорила эту меру пресечения, требуя ареста Зуева.