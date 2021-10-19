Ректора Шанинки обвинили в хищении 21 миллиона рублей

Ректору Шанинки — Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) — Сергею Зуеву следствие предъявило обвинение. Об этом сообщил РИА Новости адвокат.

По его словам, фигуранту дела вменяется хищение 21 миллиона рублей, выделенных из бюджета на федеральный проект «Учитель года» национального проекта «Образование». Адвокат ректора Сергей Севрук указывал, что в деле фигурируют два контракта, заключенных в 2019 году общей стоимостью 50 миллионов рублей. Но в 2020 году стороны расторгли их по взаимному согласию. На тот момент по ним был реализован 21 миллион рублей.

Зуев не признает своей вины. Он к этим деньгам не прикасался и не имеет к ним отношения, отметил защитник. Ректор не знаком с другой фигуранткой дела бывшей замминистра просвещения Мариной Раковой.

13 октября Тверской суд Москвы поместил под домашний арест Зуева, отказав следователю, который просил отправить ректора в СИЗО.