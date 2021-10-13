Ректора Шанинки арестовали по делу о мошенничестве

Тверской суд Москвы выдал санкцию на домашний арест ректора Шанинки — Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) — Сергея Зуева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

При этом суд отказался избрать меру пресечения, о которой ходатайствовал следователь, в виде заключения под стражу сроком до 7 декабря 2021 года.

Зуев отказался признать вину. В МВД пояснили, что его подозревают в мошенничестве со средствами «Фонда новых форм развития образования». По этому же уголовному делу проходят бывшие сотрудники фонда Евгений Зак и Максим Инкин, бывшая замминистра просвещения Марина Ракова и исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова.

7 октября Ракову арестовали до 6 декабря. Она также не признает своей вины и отмечает, что сама пришла к следователю и не скрывалась. Бывшей чиновнице вменяется мошенничество с госконтрактами в сфере образования, заключенными в 2019 году на сумму более 150 миллионов рублей.