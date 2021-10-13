Следствие попросило арестовать подозреваемого в мошенничестве ректора Шанинки

В суд поступило ходатайство об аресте ректора Шанинки Зуева на срок до 7 декабря 2021 года

В адрес Тверского районного суда Москвы поступило ходатайство ГУ МВД России по столице об избрании в отношении подозреваемого в мошенничестве ректора Шанинки — Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) — Сергея Зуева меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Так, следствие просит арестовать Зуева на срок до 7 декабря 2021 года.

Накануне стало известно, что ректор МВШСЭН отказался признать вину. В настоящее время он находится в трехместной камере изолятора. Одного его соседа подозревают в незаконном хранении наркотиков, другого — в причинении вреда здоровью. При этом жалоб на условия содержания у задержанного нет.

Ранее в МВД пояснили, что Зуева заподозрили по делу о мошенничестве со средствами «Фонда новых форм развития образования». По этому же уголовному делу проходят бывшие сотрудники фонда Евгений Зак и Максим Инкин, бывшая замминистра просвещения Марина Ракова и исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова.

7 октября бывшего замминистра просвещения арестовали до 6 декабря. Ракова не признает своей вины и отмечает, что сама пришла к следователю и не скрывалась. Бывшей чиновнице вменяется мошенничество с госконтрактами в сфере образования, заключенными в 2019 году на сумму более 150 миллионов рублей.