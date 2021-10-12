Правозащитник рассказал о своем визите к ректору Шанинки

Ректор Шанинки — Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) — Сергей Зуев, подозреваемый в хищении 21 миллиона рублей у «Фонда новых форм развития образования», отказался признать вину. Об этом ТАСС рассказал посетивший ректора в изоляторе член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Кирилл Беспалов.

Правозащитник также добавил, что Зуев находится в трехместной камере. Одного соседа ректора подозревают в незаконном хранении наркотиков, другого — в причинении вреда здоровью. При этом, по словам Беспалова, жалоб на условия содержания у задержанного нет.

Ранее в МВД пояснили, что ректора Шанинки заподозрили по делу о мошенничестве со средствами «Фонда новых форм развития образования». По этому же уголовному делу проходят бывшие сотрудники фонда Евгений Зак и Максим Инкин, бывшая замминистра просвещения Марина Ракова и исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова.

7 октября бывшего замминистра просвещения арестовали до 6 декабря. Ракова не признает своей вины и отмечает, что сама пришла к следователю и не скрывалась. Бывшей чиновнице вменяется мошенничество с госконтрактами в сфере образования, заключенными в 2019 году на сумму более 150 миллионов рублей.