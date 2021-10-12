В Кремле прокомментировали задержание бывшей замглавы Минпросвещения Раковой

Песков: Кремль не может вмешиваться в следственные действия по делу экс-чиновницы Раковой

В Кремле осведомлены о задержании бывшей замминистра просвещения Марины Раковой, однако вмешиваться в ход следствия власти не могут. Так прокомментировал ситуацию с экс-чиновницей пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает «Интерфакс».

«Разумеется, не имеем никакого намерения и никакой возможности вмешиваться в эти следственные действия», — заявил представитель Кремля.

Песков также заявил, что в Кремле знают о задержании ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) Сергея Зуева.

О задержании ректора Шанинки Зуева по делу о мошенничестве в отношении бывшей замминистра просвещения Марины Раковой стало известно 12 октября. 7 октября Тверской суд Москвы заключил Ракову под стражу до 6 декабря. Экс-чиновница отказалась признавать свою вину, а также заявила, что не скрывалась и сама пришла к следователю.

По версии следствия, в 2017 году Ракова, находясь на посту гендиректора «Фонда новых форм развития образования», фиктивно устроила мужа, который в течение двух лет получал зарплату не выполняя обязанностей. Ущерб составил девять миллионов рублей.

Также следствие считает, что Ракова и ее соучастники в 2019 году похитили 50 миллионов рублей при исполнении госконтрактов в рамках госпрограммы «Образование», которые были заключены с фондом. В свою очередь, фонд для исполнения соглашений в качестве субподрядчика привлек Шанинку.