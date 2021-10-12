Ректора Шанинки забрали на допрос по делу бывшей замглавы Минпросвещения Раковой

Ректор Шанинки — Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) — Сергей Зуев находится на допросе по делу о мошенничестве в отношении бывшей замминистра просвещения Марины Раковой. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, после проведения следственных действий будет принято процессуальное решение.

30 сентября сообщалось о проведении в вузе проверки МВД по ряду вопросов, касающихся контрактов с ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» на исследовательскую деятельность. В Шанинке заявляли о всестороннем содействии сотрудникам правоохранительных органов.

7 октября Тверской суд Москвы избрал Раковой меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 декабря. Она не признает своей вины и отмечает, что сама пришла к следователю и не скрывалась.

По версии следствия, в 2017 году Ракова, занимая пост гендиректора «Фонда новых форм развития образования», фиктивно трудоустроила туда супруга. В течение двух лет он получал зарплату, не выполняя трудовых обязательств. Ущерб составил девять миллионов рублей. Также ей вменяется мошенничество с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей.