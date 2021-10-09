Бывшую замминистра Ракову посадили в камеру с рецидивисткой

Бывшая замглавы Министерства просвещения России Марина Ракова сидит в изоляторе временного содержания вместе со склонной к насилию рецидивисткой. Об этом агентству ТАСС рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

Она отметила, что такое размещение запрещено правилами содержания подозреваемых под стражей: ранее Ракова не была судима, и ее нельзя сажать с рецидивистами.

По утверждению Меркачевой, экс-замминистра находится на Петровке 38 «в унизительном положении». «Похоже, ее сознательно лишали все это время самого необходимого, и в первую очередь — воды. Пять часов женщина провела в камере с уголовницей, отсидевшей за решеткой, по ее словам, больше 20 лет за тяжкие преступления. Татуированная сокамерница демонстрировала Раковой приемы ближнего боя и уверяла, что профессионально занимается боксом», — сказала она.

7 октября Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и избрал Раковой меру пресечения в виде заключения под стражу. Фигурантку дела о мошенничестве арестовали на два месяца, до 6 декабря. Чиновница не признает своей вины и отмечает, что сама пришла к следователю и не скрывалась.

По версии следствия, в 2017 году Ракова, занимая пост гендиректора «Фонда новых форм развития образования», фиктивно трудоустроила туда супруга. В течение двух лет он получал зарплату, не выполняя трудовых обязательств. Ущерб составил девять миллионов рублей. Также ей вменяется мошенничество с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей.