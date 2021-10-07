Бывшая замминистра Ракова назвала враньем сообщения о своем побеге от следствия

ОНК: экс-замглавы Минпросвещения заявила, что не скрывалась от следствия и пришла сама

Бывшая замминистра просвещения России Марина Ракова назвала враньем сообщения о том, что она скрывалась от следствия. Об этом она заявила членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), которые посетили ее в изоляторе временного содержания (ИВС) в Москве, передает ТАСС.

Ракова утверждает, что сама пришла к следователю. По ее словам, ее допрашивали до четырех часов утра, а затем — в пять часов утра — привезли в ИВС. Она не признает своей вины.

У чиновницы нет претензий к условиям содержания в ИВС, а также к работе следственной бригады. Она полагает, что следователь будет просить суд о ее аресте.

1 октября сообщалось, что экс-замминистра якобы совершила побег из страны на Porsche Panamera сразу после обысков в ее коттедже. По данным РЕН ТВ, она уехала в сторону Белоруссии в ночь с 29 на 30 сентября. Последний раз камеры зафиксировали ее автомобиль в 2:47 ночи на 19-м километре трассы М-1 «Беларусь».

6 октября Ракова оказалась в московской полиции. Также был задержан ее гражданский муж Артур Стеценко. Его арестовали по подозрению в хищении девяти миллионов рублей. По версии следствия, в 2017 году Ракова, занимая пост гендиректора «Фонда новых форм развития образования», фиктивно трудоустроила туда и своего супруга. В течение двух лет он получал зарплату, не выполняя трудовых обязательств. Фигурантами дела о мошенничестве, возбужденного по заявлению фонда, являются Стеценко и Ракова.