Бывшая замглавы Минпросвещения Ракова нашлась в полиции Москвы

Экс-замминистра Ракова находится в полиции Москвы, с ней проводятся следственные действия

Бывшая заместительница главы Минпросвещения Марина Ракова, которая стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей, нашлась. Об этом сообщила Ленте.ру официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, скрывшаяся от следствия женщина находится в главном следственном управлении столичного главка МВД. С ней проводятся следственные действия.

1 октября сообщалось, что Ракова якобы уехала из России в сторону границы с Белоруссией в ночь с 29 на 30 сентября на Porsche Panamera сразу после обысков в ее коттедже. Камеры зафиксировали ее автомобиль в 2:47 ночи на 19-м километре трассы М-1 «Беларусь».

Раковой вменяется мошенничество с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей, заключенными в 2019 году. 1 октября следователи заочно предъявили ей обвинение в мошенничестве и объявили в федеральный розыск.