МВД внесло в базу розыска бывшую замглавы Минпросвещения Ракову

В базе розыска МВД появились данные бывшей замминистра просвещения Марины Раковой, объявленной в федеральной розыск по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

Основанием для розыска фигурантки дела является привлечение ее к ответственности по статье Уголовного кодекса.

Следователи проводят проверку на причастность Раковой к другим эпизодам мошенничества, добавляет источник ТАСС. Не исключено, что в деле появятся новые фигуранты.

Ранее 1 октября следователи заочно предъявили Раковой обвинение в мошенничестве. Она была объявлена в федеральный розыск. Следователь намерен добиваться ее заочного ареста, после чего Ракову объявят в международный розыск. Она могла скрыться на Украине.

30 сентября эксперты заявили, что возбуждение уголовного дела в отношении экс-замглавы Минпросвещения Раковой связано с ее деятельностью в образовательной сфере.

Ранее сообщалось, что Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. Ей вменяется мошенничество с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей, заключенными в 2019 году. Бывшей чиновнице может грозить до десяти лет тюрьмы по пункту 4 статьи 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»), а также штраф на сумму до миллиона рублей либо в размере зарплаты или иного дохода за период до трех лет.