Экс-замглавы Минпросвещения Ракова могла после обысков выехать на Украину

Правоохранительные органы проверят информацию об отъезде бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой на Украину с целью скрыться от следствия. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, после обысков у нее не изъяли документы, поэтому сразу после следственных действий она могла выехать в соседнее государство.

Ранее 1 октября стало известно, что Раковой заочно предъявили обвинение в крупном мошенничестве и объявили в федеральный розыск. Следователь намерен добиваться ее заочного ареста, после чего Ракову объявят в международный розыск.

30 сентября эксперты заявили, что возбуждение уголовного дела в отношении экс-замглавы Минпросвещения Раковой связано с ее деятельностью в образовательной сфере.

Ранее сообщалось, что Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. Ей вменяется мошенничество с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей, заключенными в 2019 году. Бывшей чиновнице может грозить до десяти лет тюрьмы по пункту 4 статьи 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»), а также штраф на сумму до миллиона рублей либо в размере зарплаты или иного дохода за период до трех лет.