Сбер: ситуация с Раковой не имеет отношения к ее деятельности в Сбербанке

Претензии правоохранительных органов к бывшему заместителю главы Минпросвещения Марине Раковой не связаны с ее работой в Сбере. Об этом в среду, 29 сентября, «Ленте.ру» заявили в пресс-службе кредитной организации.

«Данный запрос не имеет отношения к деятельности Сбербанка», — прокомментировали в организации.

Ранее источник сообщил РИА Новости о том, что Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. Ее подозревают в мошенничестве с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей, заключенными в 2019 году.

Предполагается, что, находясь на посту замминистра, Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, предназначенных на госконтракты по проекту «Учитель будущего», однако позднее в них были найдены признаки фальсификации отчетной документации по двум «научным изысканиям».

Так, бывшей чиновнице может грозит до десяти лет тюрьмы по пункту 4 статьи 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»), а также штраф на сумму до миллиона рублей либо в размере зарплаты или иного дохода за период до трех лет.

В конце сентября стало известно об аресте бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова на два месяца. Он был отправлен в отставку и задержан из-за подозрения в хищении из бюджета путем мошенничества 57 миллионов рублей. Также глава полуострова Сергей Аксенов принял отставки министра строительства и архитектуры Михаила Храмова и министра транспорта Евгения Исакова.

