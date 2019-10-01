В России запустили единую образовательную онлайн-платформу

В России в пилотном режиме заработала единая образовательная онлайн-платформа, которая соберет все доступные государственные и частные образовательные сервисы. Об этом сообщила заместительница министра просвещения Марина Ракова, передает ТАСС.

По ее словам, платформа представляет собой маркетплейс, работающий по принципу агрегатора образовательного контента и сервисов. Платформу сможет пополнить любой пользователь, если предложенная им образовательная программа пройдет проверку экспертов.

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«Маркетплейс будет содержать интерактивные задания, которые в автоматическом режиме смогут наиболее эффективно помогать обучающемуся развивать свои компетенции и усваивать новый материал. Особенно актуальна платформа будет для сельских школ, где один педагог вынужден вести несколько предметов и ему физически сложно одинаково хорошо готовиться к каждому уроку», — уточнила Ракова.

Система была запущена в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в нацпроект «Образование». На нацпроект было выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

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