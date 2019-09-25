Дополненная реальность появится в школах российского региона

В Нижегородской области в рамках реализации нацпроекта «Образование» откроется крупнейший образовательный центр с дополненной реальностью, который позволит школьникам заниматься с утра до вечера. Об этом сообщается на сайте газеты «Нижегородская правда».

«Это первая частная инициатива в сфере образования на основе концессии, которая поступила в Нижегородский регион, где частный инвестор вкладывает свои средства в образовательный проект, и мы всячески будем поддерживать его реализацию», — рассказал министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов.

Отмечается, что комплекс будет состоять из трех учебных корпусов на 4,5 тысячи мест и центра дополнительного образования. Образовательный процесс на базе комплекса будет основан на концепции ранней профориентации. При обучении будет учитываться индивидуальность каждого ребенка. Новейшие цифровые технологии помогут выбирать различные сценарии ведения уроков, в том числе и с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности.

Нацпроект «Образование» планируется реализовать до 2024 года. В него, в частности, включен федеральный проект «Успех каждого ребенка». Бюджет проекта составил 80,5 миллиарда рублей. В его рамках в России будет создана система, при которой уже на ранних этапах обучения, помимо базового образования, ребенок сможет выбрать интересующие его направления будущей профессиональной деятельности. К концу 2024 года ученики 5-11-х классов смогут наряду с основными школьными предметами проходить программы профессионального обучения.

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