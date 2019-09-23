В российском регионе займутся выявлением и поддержкой одаренных детей

В Забайкалье появится центр выявления и поддержки одаренных детей на базе краевого лицея. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Так, по информации агентства, в связи с открытием такого центра до 2022 года краевой лицей переоснастят, воздав для воспитанников возможности заниматься спортом и развиваться в социокультурном, естественнонаучном, техническом и других направлениях.

Средства на открытие центра и поддержку одаренных детей будут выделены в рамках реализации нацпроекта «Образование» — всего на эти цели планируется потратить 347,5 миллиона рублей.

Нацпроект «Образование» планируется реализовать до 2024 года. В него, в частности, включен федеральный проект «Успех каждого ребенка». Бюджет проекта составил 80,5 миллиардов рублей. В его рамках в России будет создана система, при которой уже на ранних этапах обучения помимо базового образования ребенок сможет выбрать интересующие его направления будущей профессиональной деятельности. К концу 2024 года ученики 5-11 классов смогут наряду с основными школьными предметами проходить программы профессионального обучения.

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