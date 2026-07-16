Стало известно о санкциях ФИФА в отношении Аргентины из-за политического баннера

ФИФА не применит санкции к Аргентине из-за политического баннера после полуфинала ЧМ

Стало известно о санкциях Международной федерации футбола (ФИФА) в отношении Аргентины из-за политического баннера. Об этом сообщает радиостанция Cope.

ФИФА до окончания чемпионата мира не применит санкций к аргентинским футболистам из-за политического баннера, который они показали после полуфинального матча ЧМ-2026 с Англией. Аргентинцы выиграли со счетом 2:1. После финального свистка они вместе со своим капитаном Лионелем Месси подошли к трибуне с аргентинскими болельщиками и показали им баннер, на котором было написано «Мальвинские острова принадлежат Аргентине».

Отмечается, что ФИФА начала дисциплинарное расследование в отношении аргентинских футболистов. Его итоги станут известны по окончании мирового первенства.

Аргентинцы 19 июля сыграют в финале чемпионата мира с командой Испании. Игра пройдет в Ист-Рутерфорде, США, она начнется в 22:00 по московскому времени. Испанцы в своем полуфинале одолели сборную Франции со счетом 2:0.