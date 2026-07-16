Сборная Аргентины вырвала победу у Англии и вышла в финал ЧМ-2026. Месси отличился двумя голевыми передачами

Сборная Аргентины победила Англию со счетом 2:1 и вышла в финал чемпионата мира-2026

Сборная Аргентины одержала победу над национальной командой Англии во втором полуфинальном матче чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 15 июля, на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (штат Джорджия, США). Матч завершился победой аргентинцев со счетом 2:1.

Аргентина победила благодаря результативным действиям Месси

Первый тайм между командами завершился вничью со счетом 0:0. Во втором тайме на 55-й минуте отличился полузащитник англичан Энтони Гордон. На 85-й минуте капитан аргентинцев Лионель Месси разыграл угловой с правого фланга, затем получил обратный пас от партнера и отправил мяч в центральную зону. Хавбек Энцо Фернандес пробил из-за пределов штрафной и сравнял счет. На второй добавленной ко второму тайму вырвал победу для Аргентины нападающий Лаутаро Мартинес, также с подачи Месси.

На счету 39-летнего Месси теперь 33 результативных действиях в 33 матчах чемпионатов мира — 21 гол и 12 ассистов. По показателю «гол+пас» футболист является мировым рекордсменом.

Лионель Месси Фото: Reuters

В финале сборная Аргентины сыграет с командой Испании, которая оказалась сильнее французов со счетом 2:0. Матч пройдет 19 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.

Обе команды до полуфинала не потерпели ни одного поражения

Аргентина стартовала на чемпионате мира-2026 уверенными победами над Алжиром (3:0) и Австрией (2:0), после чего в заключительном матче группы обыграла Иорданию (3:1). В плей-офф аргентинцы провели серию волевых матчей: в 1/16 финала одолели Кабо-Верде в дополнительное время (3:2), затем в 1/8 финала обыграли Египет (3:2), отыгравшись с 0:2, а в четвертьфинале в дополнительное время победили Швейцарию (3:1).

Англия на групповом этапе мундиаля-2026 победила Хорватию (4:2) и Панаму (2:0), а также сыграла вничью с Ганой (0:0), обеспечив себе первое место в группе. В 1/16 финала англичане обыграли ДР Конго (2:1), в 1/8 финала одолели хозяйку турнира Мексику (3:2), а в четвертьфинале в дополнительное время победили Норвегию (2:1).

Игроки сборной Англии Фото: Eddie Keogh - The FA / The FA via Getty Images

Перед началом матча англичане считались фаворитами

Сборная Англии последний раз выходила в финал мундиаля в 1966 году — тогда европейцы завоевали золото. Команда Томаса Тухеля котировалась небольшим фаворитом на выход в финал с коэффициентом 1,84. На проход Аргентины давали коэффициент 2,00.

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Наибольшие шансы забить, по котировкам, были у англичанина Харри Кейна и аргентинца Лионеля Месси — на каждого предлагали коэффициент 2,30. В числе претендентов также были названы Лаутаро Мартинес (3,60) и Джуд Беллингем (3,80).

Аргентина и Англия сыграли 15 матчей друг с другом

По числу побед лидирует Англия — 6 побед против 3 у Аргентины; еще в шести играх соперники сыграли вничью. По разнице мячей преимущество также на стороне англичан — 22:18.

Команды встречались на чемпионатах мира пять раз. В 1962 году Англия выиграла в группе 3:1, а на домашнем ЧМ-1966 прошла в полуфинал, победив в четвертьфинале 1:0. В четвертьфинале ЧМ-1986 сильнее была Аргентина (2:1) — благодаря знаменитым мячам Диего Марадоны («рука Бога» и «гол века»). На ЧМ-1998 в 1/8 финала основное и дополнительное время завершились 2:2, а в серии пенальти победила Аргентина. Последняя встреча на мундиалях состоялась в 2002 году в группе, когда Англия победила 1:0 после реализованного пенальти Дэвида Бекхэма.

Матч между сборными Англии и Аргентины на чемпионате мира 2002 года Фото: Richard Sellers / Sportsphoto / Allstar via Getty Images

Последний официальный матч между сборными прошел 12 ноября 2005 года в Женеве. В товарищеской игре Англия вырвала победу со счетом 3:2, проигрывая по ходу встречи — 1:2; Майкл Оуэн оформив дубль, забил два решающих мяча в концовке.

Аргентина и Англия имеют напряженную историю отношений

До начала встречи Федеральное бюро расследований (ФБР) отнесло полуфинал к матчам повышенного риска. В ФБР обратили внимание на исторические разногласия между странами из-за статуса Фолклендских островов. Кроме того, аргентинским болельщикам запретили проносить с собой на матч флаги или баннеры политического характера, касающиеся принадлежности Фолклендов.

В 1982 году между странами произошел военный конфликт из‑за Фолклендских (Мальвинских) островов. В результате Великобритания восстановила суверенитет над архипелагом, потеряв убитыми более 250 военнослужащих, Аргентина — почти 650.