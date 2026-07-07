Сборная Аргентины одержала волевую победу над Египтом и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026

Аргентина одержала волевую победу над Египтом со счетом 3:2 и вышла в 1/4 финала ЧМ

Сборная Аргентины одержала волевую победу над Египтом со счетом 3:2 и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Сборная Египта повела к 67-й минуте со счетом 2:0 усилиями Яссера Ибрахима и Мостафы Зико. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в первом тайме не реализовал пенальти. Аргентинцы отыгрались и установили окончательный счет благодаря голам Кристиана Ромеро, Месси и Энцо Фернандеса, забитым на 79-й, 83-й и 92-й минутах.

Таким образом, сборная Аргентины вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где встретится с победителем пары Швейцария — Колумбия. Матч пройдет 12 июля в Канзас-Сити, США. Он начнется в 04:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России не принимает в нем участия, так как она отстранена от международных турниров с 2022 года.