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20:00, 7 июля 2026Спорт

Месси установил антирекорд чемпионатов мира

Лионель Месси не забил пенальти в матче с Египтом и установил антирекорд чемпионатов мира
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dale Zanine / Reuters

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не смог реализовать второй подряд пенальти на чемпионате мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На 21-й минуте нападающий не смог переиграть вратаря сборной Египта Мустафу Шубира, который отразил удар 39-летнего футболиста. До этого Месси не смог забить пенальти во встрече второго тура группового этапа мундиаля против национальной команды Австрии (2:0).

Таким образом, Месси установил антирекорд чемпионатов мира. Он стал первым футболистом, который не смог реализовать два 11-метровых удара в ходе одного мундиаля без учета серии пенальти.

На момент публикации новости сборная Египта ведет у Аргентины со счетом 1:0. Мяч на 15-й минуте забил защитник Яссер Эль-Ханафи.

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