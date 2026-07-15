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17:49, 15 июля 2026Спорт

Названы самые вероятные авторы голов в полуфинале ЧМ между Англией и Аргентиной

Месси и Кейна назвали самыми вероятными авторами голов в полуфинале чемпионата мира
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Букмекеры назвали самых вероятных авторов голов в матче полуфинала чемпионата мира (ЧМ) по футболу 2026 года между сборными Англии и Аргентины. Об этом сообщает Sports.

Наибольшие шансы забить, по котировкам, у англичанина Харри Кейна и аргентинца Лионеля Месси — на каждого предлагают коэффициент 2,30. В числе претендентов также названы Лаутаро Мартинес (3,60) и Джуд Беллингем (3,80).

Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) отнесло полуфинал ЧМ-2026 Англия — Аргентина к матчам повышенного риска. Для обеспечения порядка болельщиков разделят на две группы с отдельным входом на трибуны.

Встреча между сборными Англии и Аргентины состоится 15 июля. Начало — в 22:00 по московскому времени. Победитель встречи сыграет в финале ЧМ-2026 со сборной Испании, которая в своем полуфинале одолела Францию со счетом 2:0.

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