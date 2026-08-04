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21:52, 4 августа 2026 (обновлено: 22:01, 4 августа 2026)Экономика

Москвичи пожаловались на выбрасывающих кучи мусора из окна соседей

На востоке Москвы пожаловались на выбрасывающих кучи мусора из окна жильцов дома
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Oksana Korol / Business Online / Global Look Press

Жильцы одного из домов на востоке Москвы пожаловались на соседей, выбрасывающих кучи мусора из окна. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва М125».

Речь идет о многоэтажке, расположенной по адресу улица Молостовых, 15, корпус 5. На записи, снятой одной из его жительниц, можно увидеть, что на заднем дворе в большом количестве разбросаны пакеты, бутылки и другие отходы. «Если бы дворник регулярно не убирал за ними, свалка была бы уже до второго этажа. Что нам делать?» — посетовала девушка.

Уточняется, что жильцы обращались в полицию, однако это не помогло решить проблему.

Ранее стало известно, что жители многоэтажки в другом районе, Отрадное, два года страдают от «вещепада» из одной квартиры.

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