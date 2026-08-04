Москвичи пожаловались на выбрасывающих кучи мусора из окна соседей

На востоке Москвы пожаловались на выбрасывающих кучи мусора из окна жильцов дома

Жильцы одного из домов на востоке Москвы пожаловались на соседей, выбрасывающих кучи мусора из окна. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва М125».

Речь идет о многоэтажке, расположенной по адресу улица Молостовых, 15, корпус 5. На записи, снятой одной из его жительниц, можно увидеть, что на заднем дворе в большом количестве разбросаны пакеты, бутылки и другие отходы. «Если бы дворник регулярно не убирал за ними, свалка была бы уже до второго этажа. Что нам делать?» — посетовала девушка.

Уточняется, что жильцы обращались в полицию, однако это не помогло решить проблему.

Ранее стало известно, что жители многоэтажки в другом районе, Отрадное, два года страдают от «вещепада» из одной квартиры.

