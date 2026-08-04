Раскрыт тайный смысл слов Залужного об Украине и НАТО

Политолог Скачко: Залужный разворачивает кампанию по дискредитации Зеленского

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол республики в Великобритании Валерий Залужный сообщил, что заявления о том, что Киев вступит в Североатлантический альянс, являются сказками. Политолог Владимир Скачко в разговоре с aif.ru раскрыл тайный смысл этих слов.

По мнению эксперта, Залужный высказался об Украине и НАТО, поскольку «хочет быть в тренде и критиковать Зеленского за несбыточные обещания».

Кроме того, считает Скачко, таким образом Залужный готовит почву для политтехнологов, разворачивая кампанию по дискредитации Зеленского как обманщика. «Это вполне может стать основой его предвыборной кампании», — добавил политолог.

Ранее историк Марта Гавришко заявила, что Залужный своим заявлением о невозможности Украины вступить в Североатлантический альянс вернул украинцев к реальности.