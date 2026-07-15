Полуфинал ЧМ-2026 Англия — Аргентина отнесли к матчам повышенного риска

ФБР отнесло полуфинал ЧМ-2026 Англия — Аргентина к матчам повышенного риска

Федеральное бюро расследований (ФБР) отнесло полуфинал ЧМ-2026 Англия — Аргентина к матчам повышенного риска. Об этом сообщает Daily Mail.

В понедельник состоялась встреча представителей ФБР, Международной федерации футбола (ФИФА) и американской полиции, в ходе которой обсуждались исторические разногласия между странами и возможные столкновения болельщиков в день игры. Главными стали вопросы о противостоянии двух стран из-за статуса Фолклендских островов и опасения относительно безопасности.

Для обеспечения порядка болельщиков разделят на две группы с отдельным входом на трибуны. Внутри стадиона не будет так называемой сегрегации — раздельного размещения болельщиков в разных секторах.

Полуфинальный матч пройдет 15 июля в Атланте, штат Джорджия. Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Победитель встречи сыграет в финале ЧМ-2026 со сборной Испании, которая в своем полуфинале одолела Францию со счетом 2:0.