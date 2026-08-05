Лукашенко захотел создать «абсолютное оружие» против беспилотников

Лукашенко предложил создать «абсолютное оружие» против БПЛА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил создать «абсолютное оружие» против беспилотников. Его слова передает БелТА.

«Если кто-то умный возьмет, в небольшой стране, в Израиле, в Белоруссии и создаст систему борьбы с этими беспилотниками, против любых беспилотников. Все, они перестают летать», — рассказал Лукашенко.

Этим, по его словам, должны заниматься талантливые люди в республике.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет «юлить» перед США и отказываться от близких отношений с Россией, Китаем и Ираном. По его словам, республика и далее будет придерживаться подобной «открытой и порядочной позиции».