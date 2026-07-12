Сборная Англии победила Норвегию и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Сборная Англии победила Норвегию и вышла в полуфинал чемпионата мира

Сборная Англии победила команду Норвегии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел на стадионе «Хард Рок» в Майами, США, и завершился со счетом 2:1. Счет в матче открыл норвежский футболист Андреас Шельдеруп на 36-й минуте. В концовке первого тайма Джуд Беллингем сравнял счет. На 55-й минуте гол норвежца Торбьерна Хеггема был отменен из-за нарушения правил. В дополнительной время Беллингем вывел Англию вперед, его гол стал победным.

Сборная Англии в четвертый раз в истории вышла в полуфинал мундиаля, где встретится с победителем матча Аргентина-Швейцария. Команда Норвегии завершила свое выступление на турнире.

Чемпионат мира по футболу 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная России отстранена от международных соревнований с 2022 года и не принимает участия в турнире.