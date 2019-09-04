В российском регионе поищут и наградят лучших педагогов

В Астраханской области восемь лучших школьных учителей из Астрахани, Ахтубинска, Лимана, Камызяка и школ Наримановского района получат по 200 тысяч рублей в рамках национального проекта «Образование». Об этом сообщает «Астрахань FM».

Уточняется, что для получения федерального гранта стаж педагога должен составлять не менее трех лет. Кроме того, претенденты должны обладать рядом профессиональных достижений и собственными методическими разработками. Также будут оцениваться внеурочная деятельность и работа педагогов с разными категориями детей, среди которых могут быть как одаренные школьники, так и дети с ограниченными возможностями.

Вручение грантов будет приурочено к празднованию Дня учителя.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование», в рамках которого, в частности, будут развиваться добровольчество и волонтерство. Так, в ближайшие пять лет в добровольческое движение планируется вовлечь не менее 20 процентов россиян, 45 процентов молодежи будет заниматься творческой деятельностью, а 70 процентов — входить в студенческие клубы. Во всех регионах появится система поддержки добровольцев и волонтеров, а лучшим практикам будут выдаваться гранты. Всего на нацпроект планируется потратить 784,5 миллиарда рублей.

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