На базе российского интерната для слабослышащих детей откроется «Доброшкола»

В Амурской области в школе-интернате для детей с нарушениями слуха появится центр «Доброшкола», которая позволит учащимся освоить практические навыки для дальнейшего обучения. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Уточняется, что в «Доброшколе» на базе школы-интернате №8 города Благовещенска заработают кабинеты учителей-дефектологов, информационно-ресурсный центр, кабинеты биологии и химии. «Изучение этих предметов способствует овладению первоначальными практическими навыками, которые понадобятся воспитанникам для дальнейшего обучения по специальностям "Зубной техник" и "Лаборант". Для оснащения кабинета будут приобретаться наборы для микроскопирования, разные виды микроскопов, интерактивный мультимедийный MONO-курс "Eureka"», — пояснила директор интерната Раиса Хмелева.

В сообщении также отмечается, что помимо школы-интерната №8 материально-техническую поддержку в рамках национального проекта «Образование» также получит школа-интернат в городе Свободный. На реализацию нацпроекта в регионе выделено 4 миллиона рублей.

Нацпроект «Образование» в России планируется реализовать до 2024 года. В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских образовательных учреждениях будут внедряться новые методы и программы обучения, а многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. К 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенных с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.

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