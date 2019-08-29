Онищенко рассказал способ остаться в твердой памяти

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко назвал способы избежать когнитивных нарушений и проблем с памятью в старости — это изучение иностранных языков и чтение. Его слова в четверг, 29 августа, приводит агенство «Москва».

«Для этого нужно следить за собой. Надо заниматься, тренировать память, читать, некоторые начинают изучать иностранные языки. Нужна постоянная нагрузка для памяти», — сказал он на открытии в Москве пятой по счету «Клиники памяти», где бесплатно помогают пожилым людям с когнитивными расстройствами и расстройствами памяти.

Кроме того, избежать проблем поможет правильные диета и режим, считает Онищенко. «Нужно нормальное питание, режим жизни — вовремя работать, отдыхать, заниматься теми или иными видами физической активности», — сказал он.

«Потребность в подобных учреждениях в этой специализации психиатрии будет возрастать, но не потому, что мы стали хуже жить, а потому, что мы стали дольше жить», — добавил Онищенко.

В России до 2024 года будет реализован национальный проект «Демография». Его цели заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования. Нацпроект включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 триллиона рублей.

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