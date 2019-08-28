Назван самый одинокий город России

Москва стала городом с самым большим числом холостяков и незамужних женщин. Об этом порталу «Ридус» рассказали в Росстате в среду, 28 августа.

Так, по данным статистики, в Москве насчитывается 1,7 миллиона мужчин старше 16 лет, которые официально не состоят в браке. На втором месте — Московская область (988 тысяч холостяков) и Краснодарский край (709 тысяч).

Что касается девушек и женщин старше 16 лет, то первые два места выглядят так же — Москва (2,6 миллиона незамужних) и Московская область (1,5 миллиона). На третьем месте Санкт-Петербург. Там, по данным Росстата, живут 1,1 миллиона незамужних женщин. В Росстате уточнили, что оперировали данными Всероссийской переписи населения (последняя прошла в 2010 году).

До 2024 года в России будет реализован национальный проект «Демография», в рамках которого планируется увеличить суммарный коэффициент рождаемости с 1,62 до 1,7. Для этого власти планируют увеличить финансовую поддержку семей при рождении детей, а также помочь бездетным семьям с искусственным оплодотворением. Общий бюджет нацпроекта составит 3105,2 миллиарда рублей.

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