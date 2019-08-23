Россия побила рекорд по числу долгожителей

Долгожителей в возрасте от 100 лет в России стало больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют данные Росстата, передает газета «Известия».

Согласно данным, в начале 2019 года в стране было 20 582 долгожителя, что на 17 процентов больше, чем в 2017 году. Более 70 процентов из них составляют женщины — примерно 14,7 тысяч человек. Мужчин среди долгожителей всего около 5,9 тысяч.

По словам заведующего международной лабораторией демографии и человеческого капитала РАНХиГС Сергея Шульгина, такая ситуация сложилась по двум основным причинам. В частности, женщины медленнее стареют. А те из них, кто на данный момент находится в преклонном возрасте, меньше подвержены вредным привычкам.

Кроме того, увеличению числа долгожителей способствуют улучшение условий жизни, развитие медицины и совершенствование системы статистического учета. В будущем, согласно прогнозам, количество россиян старше 100 лет будет стабильно расти.

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