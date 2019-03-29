111-летний мужчина раскрыл секрет своего долголетия

Самый пожилой житель Великобритании шутливо назвал секретом долголетия «всяческое избегание смерти». Об этом сообщает издание Daily Mail.

В пятницу, 29 марта, британец Боб Уэйтон (Bob Weighton) отпраздновал свой 111-й день рождения. Мужчина отметил знаменательную дату в доме престарелых города Альтон, графство Гэмпшир, в окружении друзей и знакомых. «Я переживал присущие каждому страхи, грипп, малярию, перенес две-три операции. Я уже давно должен был умереть, но я, можно сказать, боец», — рассказывает британец.

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Пожилой мужчина признался, что не любит находиться в центре внимания. Уэйтон предпочитает знакомиться с новыми людьми и общаться с теми, кто «понимает, что значит быть человеком». Он даже попросил королеву Елизавету II, чтобы та не присылала ему «бездушную» поздравительную открытку. «Я не понимаю, почему государство должно платить за все эти вещи, якобы подаренные от лица королевы, это ведь не лично от нее», — объяснил долгожитель.

По словам британца, за всю его долгую жизнь мир порядком изменился, однако люди, в большинстве своем, остались прежними. Уэйтон также отметил прогресс в средствах передвижения, которые заметно упростили путешествия по странам. Мужчина, у которого два сына, дочь, десять внуков и 25 правнуков, старается жить самостоятельно.

Вейтон по-прежнему готовит себе пищу и ходит в продуктовый магазин при помощи ходунков для пожилых, на которых уже значится новая табличка «Боб 111». «Многие люди, находясь в угрюмом расположении духа, улыбаются при виде таблички. У нас завязывается разговор, — заметил пенсионер. — Именно ради этого я и живу».

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